Нацбанк предупреждает о банковском мошенничестве. На что обращать внимание, чтобы не остаться без денег
В последнее время в Беларуси участились случаи банковского мошенничества, сообщает Нацбанк. Как и раньше, мошенники нередко представляются сотрудниками банков, а теперь еще и представителями Ассоциации белорусских банков. Кроме того, нередки случаи, когда злоумышленники притворяются известными сервисами — «Белпочтой» или «Куфаром». В Нацбанке дали советы о том, что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Специалисты обращают внимание на то, что мошенники, представляясь работниками банка или Ассоциации белорусских банков, нередко уже знают определенную информацию о жертве: имя и отчество (иногда еще и фамилию), номер паспорта, иногда — частично номер карточки, пишет TUT.BY
— Они называют имеющуюся у них информацию для создания у клиента доверия и уверенности, что звонит сотрудник банка. Для обзвона клиентов по-прежнему используется специальное программное обеспечение, которое обеспечивает подмену номера. Чаще всего злоумышленники просят назвать недостающие цифры карточки или 3-D Secure код, который пришел на мобильный телефон, — комментируют в Нацбанке.
Если мошенникам удалось выведать нужные данные, они могут перевести деньги с карты жертвы на свою карту, открыть счета в других банках через межбанковскую систему идентификации (МСИ), оформить онлайн-кредит.
Помимо этого, мошенники все чаще создают поддельные, фишинговые сайты, с помощью которых похищают данные карточек своих жертв. Такие сайты могут маскироваться под интернет-банки, «Белпочту», «Куфар».
— Злоумышленники могут притворяться как продавцами, так и покупателями. Торговые площадки чаще используются мошенниками как базы данных, сами же вредоносные ссылки и общение происходит в социальных сетях и популярных мессенджерах, — обращают внимание специалисты.
При этом адреса фишинговых сайтов похожи на настоящие и могут отличаться буквально одной буквой: например, kufarpay. space, kufar.name, belpost.biz.
Чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться денег, специалисты советуют придерживаться следующих правил:
- установить лимит по расходам по карте;
- завести карточку для оплаты в интернете и переводить на нее деньги, только когда собираетесь совершить покупку;
- не разглашать данные своей карточки
- установить надежные пароли для входов в системы;
- пользоваться антивирусными программами;
- установить СМС-оповещение;
- проверять ссылки, по которым вы переходите (адрес сайта, значок в адресной строке, означающий, что соединение защищено).
21:27 27/07/2020
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