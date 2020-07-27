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Беспрецедентно! Минфин ожидает дефицит госбюджета в 5,6 млрд

Учитывая ряд принятых в этом году решений Лукашенко, которые не были предусмотрены при утверждении бюджета на 2020 год, в том числе направленные на поддержку организаций реального сектора, расходы госбюджета, по оценке Минфина, составят 26,8 млрд рублей.


С учетом этого, а также в условиях недобора доходов дефицит госбюджета по итогам 2020 года оценивается в сумме 5,6 млрд, рублей. Такую информацию содержит проект Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021-2023 год, пишет officelife

Для финансирования дефицита могут быть задействованы:

- средства внешних государственных займов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, — 983 млн рублей;
- средства от возврата гарантий — 1 млрд рублей;
- остатки средств республиканского бюджета — 3,6 млрд рублей.

Задействование в текущем году значительного объема остатков средств госбюджета для финансирования расходов существенно сокращает ресурсные возможности в 2021 году, предупреждает Минфин.

Напомним, что впервые за много лет бюджет на 2020 год и так был сверстан с дефицитом, однако согласно этому бюджету расходы должны были составить 25,4 млрд рублей при доходах в размере 24,43 млрд рублей.


Однако получается, что и доходы по итогам года будут значительно ниже планируемых, то есть в лучшем случае, они составят 21,2 млрд.

А ведь многие годы белорусский госбюджет был профицитным. Но исчезла российская "кормушка" и казна оказалась пуста. Таков итог 26-летнего правления Лукашенко и его "экономического чуда".
"Белорусский партизан"
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