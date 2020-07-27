Евро пустился в рост

С начала июля стоимость корзины валют упала на 0,88%.





Курс доллара опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3889 BYN/USD. С начала июля курс доллара упал на 0,0234 BYN.





Курс евро подскочил сразу на 0,0238 BYN до 2,7949 BYN/EUR. Это максимальный уровень почти за четыре месяца.





Последние четыре торговые сессии евровалюта непрерывно дорожала. Суммарное укрепление составило 0,0605 BYN, а с начала месяца уже 0,0878 BYN.