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Евро пустился в рост

Белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,14% благодаря существенному укреплению европейской валюты. Доллар и российский рубль сегодня немного подешевели.

С начала июля стоимость корзины валют упала на 0,88%.

Курс доллара опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3889 BYN/USD. С начала июля курс доллара упал на 0,0234 BYN.

Курс евро подскочил сразу на 0,0238 BYN до 2,7949 BYN/EUR. Это максимальный уровень почти за четыре месяца.

Последние четыре торговые сессии евровалюта непрерывно дорожала. Суммарное укрепление составило 0,0605 BYN, а с начала месяца уже 0,0878 BYN.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0008 BYN до 3,3391 BYN/100 RUB.

Рубль РФ за последние десять торгов подешевел уже девятый раз, а с начала торгов его курс рухнул на 0,0832 BYN.

Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить прошлую неделю укреплением к доллару и российскому рублю, но существенное укрепление евро не позволило подешеветь валютной корзине:

доллар −0,0096 BYN (−0,40%);
евро +0,0392 BYN (+1,43%);
российский рубль −0,0052 BYN (−0,16%);
корзина валют +0,07%.

Центробанк России

За полчаса до полудня на торгах Московской биржи средневзвешенный курс доллара снизился всего на копейку до 71,59 российских рублей, а аналогичный курс евро подскочил на 73 копейки до максимума почти за четыре месяца — 83,83 российских рублей.
Источник: select.by
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