ЕАБР прогнозирует снижение ставки рефинансирования в РБ до 7%





Такой прогноз сделан ими в обзоре экономик стран Евразийского содружества за июнь текущего года. Это произойдет, по их мнению, в случае преобладания дезинфляционных рисков.





В то же время, они считают, что инфляция в РБ в ближайшие месяцы будет находиться вблизи уровня в 5%. Эксперты отметили рост инфляции в июне до 5,2%, объяснив это эффектом низкой базы сравнения (в июне прошлого года значительно уменьшилась стоимость сельскохозяйственной продукции в связи с ранним уважаем).





В ЕАБР указали на возникновение предпосылок для восстановления экономической активности в РБ в связи с постепенным выходом стран-основных торговых партнеров РБ из карантина.





Они также отметили рост в июне рассчитываемого Национальным банком РБ сводного индекса экономических настроений в РБ, который в апреле — мае опускался до исторических минимумов. Но, как подчеркнули в ЕАБР, индекс по-прежнему остается на пониженном уровне.





Эксперты банка считают, что восстановление белорусской экономики будет во многом определяться эффективностью мер государственной поддержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств.





Такая поддержка сейчас оказывается, в основном, крупным государственным предприятиям в рамках директивного кредитования государственных программ и мероприятий. Лимит такого кредитования на 2020 год уже увеличен до 1,26 млрд. рублей с 0,74 млрд. рублей.





В ЕАБР отметили также финансовую поддержку со стороны ЕБРР, который выделил кредит в размере 130 млн. долларов дочерним компаниям группы «Содружество» в Беларуси. ООО «Содружество Транс-Агро» получит 25 млн. долларов на покупку 216 хопперзерновозов, а ООО «Белагротерминал» — 55 млн. долларов на реструктуризацию баланса и строительство котельной на биотопливе, а также 50 млн. долларов на оборотный капитал.





Как сообщили в ЕБРР, в первой половине текущего года его инвестиции в РБ составили 160 млн. евро, что намного больше, чем в первой половине 2019 года, когда они равнялись 67 млн. евро.