Цена золота обновила исторический максимум
Цена золота в понедельник обновила исторический максимум, установленный в 2011 году. Об этом сообщает агентство «Прайм».
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По состоянию на 8:30 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 1927,3 доллара за унцию.
Как пишет AFP, предыдущий абсолютный рекорд был установлен в сентябре 2011 года, когда унция золота стоила около 1921 доллара.
Золото дорожает на фоне пандемии коронавируса. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом, объясняет Bloomberg.
Источник: meduza.io
10:13 27/07/2020
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