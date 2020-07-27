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Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота в понедельник обновила исторический максимум, установленный в 2011 году. Об этом сообщает агентство «Прайм».

фото носит иллюстративный характер

По состоянию на 8:30 мск, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex достигла 1927,3 доллара за унцию.

Как пишет AFP, предыдущий абсолютный рекорд был установлен в сентябре 2011 года, когда унция золота стоила около 1921 доллара.

Золото дорожает на фоне пандемии коронавируса. Инвесторы вкладывают в золото деньги, так как считают его безопасным активом, объясняет Bloomberg.
Источник: meduza.io
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