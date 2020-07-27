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В Минске в июне зарплата оказалась в 1,5 больше, чем в Могилеве

Номинальная начисленная средняя зарплата у белорусов в июне текущего года составила 1248,9 рубля, сообщили в пресс-службе Белстата.

В региональном разрезе средняя получка работников в Беларуси выглядит в рублях следующим образом:

Брестская область – 1 083,8
Витебская область – 1 074,8
Гомельская область – 1 108,5
Гродненская область – 1 067,9
Минск – 1 748,6
Минская область – 1 233,4
Могилевская область – 1 033,5
Самая высокая зарплата по-прежнему остается в IT. Здесь она составила в среднем 4 848 рублей, на втором месте вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования — 2 910,9 рубля, на третьем — деятельность грузового воздушного транспорта (2 738,4 рубля).

Интересно, что у медиков в среднем доходы составили – 1 245,4 рубля, а вот в образовании всего 925,2 рубля. Меньше всех в стране зарабатывали в парикмахерских и салонах красоты – 586,9 рубля.
Sputnik
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