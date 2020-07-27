В Минске в июне зарплата оказалась в 1,5 больше, чем в Могилеве

В региональном разрезе средняя получка работников в Беларуси выглядит в рублях следующим образом:





Брестская область – 1 083,8

Витебская область – 1 074,8

Гомельская область – 1 108,5

Гродненская область – 1 067,9

Минск – 1 748,6

Минская область – 1 233,4

Могилевская область – 1 033,5

Самая высокая зарплата по-прежнему остается в IT. Здесь она составила в среднем 4 848 рублей, на втором месте вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования — 2 910,9 рубля, на третьем — деятельность грузового воздушного транспорта (2 738,4 рубля).





Интересно, что у медиков в среднем доходы составили – 1 245,4 рубля, а вот в образовании всего 925,2 рубля. Меньше всех в стране зарабатывали в парикмахерских и салонах красоты – 586,9 рубля.



