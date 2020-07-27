Apple переносит производство премиальных смартфонов в Индию









Как известно, Apple выпускает дешевые модели IPhone в Индии с 2017 года. Сейчас корпорация рассматривает возможность перемещения туда своих премиальных моделей.





Индия удерживает звание второго по величине рынка смартфонов, опережая США и уступая только Китаю.





Apple рассчитывает, что наращивание производства в Индии уменьшит зависимость от Китая, где в настоящее время производится большинство его iPhone.





Кроме того, продавая устройства местного производства в Индии, Apple сможет избежать 20%-ной импортной пошлины, которую Индия налагает на электронику иностранного производства. Пока непонятно, будет ли продукция Apple, производимая в Ченнаи, доступна только в Индии или также для мирового рынка.