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Apple переносит производство премиальных смартфонов в Индию

Производитель техники Apple Foxconn запустил производство смартфонов iPhone 11 на заводе недалеко от Ченнаи в Индии.



Как известно, Apple выпускает дешевые модели IPhone в Индии с 2017 года. Сейчас корпорация рассматривает возможность перемещения туда своих премиальных моделей.

Индия удерживает звание второго по величине рынка смартфонов, опережая США и уступая только Китаю.

Apple рассчитывает, что наращивание производства в Индии уменьшит зависимость от Китая, где в настоящее время производится большинство его iPhone.

Кроме того, продавая устройства местного производства в Индии, Apple сможет избежать 20%-ной импортной пошлины, которую Индия налагает на электронику иностранного производства. Пока непонятно, будет ли продукция Apple, производимая в Ченнаи, доступна только в Индии или также для мирового рынка.
Officelife.media
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