Apple переносит производство премиальных смартфонов в Индию
Производитель техники Apple Foxconn запустил производство смартфонов iPhone 11 на заводе недалеко от Ченнаи в Индии.
Как известно, Apple выпускает дешевые модели IPhone в Индии с 2017 года. Сейчас корпорация рассматривает возможность перемещения туда своих премиальных моделей.
Индия удерживает звание второго по величине рынка смартфонов, опережая США и уступая только Китаю.
Apple рассчитывает, что наращивание производства в Индии уменьшит зависимость от Китая, где в настоящее время производится большинство его iPhone.
Кроме того, продавая устройства местного производства в Индии, Apple сможет избежать 20%-ной импортной пошлины, которую Индия налагает на электронику иностранного производства. Пока непонятно, будет ли продукция Apple, производимая в Ченнаи, доступна только в Индии или также для мирового рынка.
08:49 27/07/2020
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