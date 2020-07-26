Вероника Цепкало в Речице рассказала про давление через детей

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— Светлана Тихановская была вынуждена вывезти своих детей из страны, я была вынуждена сделать то же самое. У меня два сына, они только окончили первый класс. Они (предположительно — силовики. — Прим. TUT.BY) знают, что один ребенок ко мне крайне привязан, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце — и они именно против этого ребенка начали вести расследование! Они начали собирать информацию, какая я мать…





— Позор! Позор! — начала скандировать, перебивая Веронику, толпа в Речице.





— Ни я, ни Светлана не хотим уезжать из Беларуси. Мы родились в этой стране и хотим здесь пригодиться. Мы хотим воспитывать детей в богатой, счастливой и безопасной стране.





Напомним, 24 июля стало известно, что экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Причины на то он назвал две: его друзья в правоохранительных органах предупредили, что готовится его арест, а к его детям в школу пришли представители прокуратуры и просили учителей написать заявления.





Вероника Цепкало предположила, что представители прокуратуры сделали это для того, чтобы в последующем запустить процесс лишения ее родительских прав.





Позже прокуратура заявила, что ее представители школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали.





— Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований.

