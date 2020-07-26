В работе беларуского банка произошли серьезные сбои: не работает ничего вообще
В работе крупного коммерческого — Банк БелВЭБ — произошли серьезные технические сбои, сообщает TUT.BY.
Из-за этого не работают банкоматы, банковские карточки, недоступен сайт, колл-центр, а также мобильное приложение и интернет-банкинг. В пресс-службе банка сообщили, что проблемы вызваны техническими сбоями.
«Непонятно, по каким причинам перестал работать сайт Банка БелВЭБ, телефоны тоже не работают», — сообщил один из читателей. «Никакой связи с банком, справка недоступна, приложение не работает, банкоматы также», — написал еще один читатель TUT.BY.
«Вынуждены сообщить, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена», — пояснили в Банк БелВЭБ.
В банке отмечают, что о возобновлении полной работоспособности сообщат дополнительно.
13:10 26/07/2020
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