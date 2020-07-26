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Каллаур: Минск и Москва думают, что дальше делать с "Белгазпромбанком"

Белорусская и российская стороны думают, что дальше делать с "Белгазпромбанком".

Глава Нацбанка Павел Каллаур / Tut.by

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава Нацбанка Павел Каллаур, передает "Еврорадио". О перспективах банка в Беларуси после того, что случилось, Каллаур сказал следующее:

"После определенных дискуссий с собственником мы могли бы совместно определиться с дальнейшей судьбой банка".

По словам Каллаура, наиболее остро российская сторона отреагировала на предложение Минска актуализировать состав правления банка:

— Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации — это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления, — заявил Каллаур. 

Повышенный интерес властей к "Белгазпромбанку" начался после того, как о своих президентских амбициях объявил Виктор Бабарико, который управлял банком 20 лет. Хотя по официальной версии под банк власти давно копали, и "в силу ряда причин" получили подтверждающую информацию о преступлениях его сотрудников лишь в декабре 2019 года.

Спустя полгода, 11 июня, во время президентской кампании, по делу банка начались задержания. В СИЗО КГБ попали его сотрудники и представители компаний, которые тесно сотрудничали с "Белгазпромбанком". Также был арестован сам претендент в президенты Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом. Их обвиняют в отмывании денег, неуплате налогов, даче и получении взяток и мошенничестве.

15 июня руководителем временной администрации "Белгазпромбанка" стала бывшая руководительница Нацбанка Надежда Ермакова. "Газпром" назвал эти действия Нацбанка противозаконными.
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