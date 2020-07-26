







"По всем технологическим системам завершаются пусконаладочные работы, необходимые для начала физического пуска первого энергоблока. В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки. После этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции, - рассказал Виктор Каранкевич. - За этим последуют опытно-промышленная эксплуатация с постепенным выходом на проектную мощность и комплексное опробирование первого энергоблока на номинальной мощности. Полностью в промышленную эксплуатацию его планируется ввести в первом квартале 2021 года".





Параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это строительство высокоманевренных пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 МВт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1,7 тыс. км высоковольтных линий электропередачи, что позволит обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны.





Министр обратил внимание, что запуск атомной электростанции позволит замещать 4,5 млрд куб. м природного газа в год.





"С учетом того, что страна ежегодно импортирует около 20 млрд куб. м газа, экономия существенная", - заметил Виктор Каранкевич.





Запуск АЭС в Гродненской области даст возможность снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т в год.





Ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что загрузка топлива на первый реактор Белорусской АЭС начнется в августе 2020 года. Изначально Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй — в 2019-м. Однако не уложилась в сроки. Потом предполагалось, что первый блок АЭС будет запущен в 2019 году, второй — в 2020 году.





В феврале 2020 года Александр Лукашенко предложил России два варианта решения вопроса о срыве срока строительства БелАЭС. Первый вариант предполагал снижение ставки по кредиту, а второй — штрафные санкции, предусмотренные контрактом.