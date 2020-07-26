







Эта отсрочка объясняется задержками в производстве, обусловленными пандемией коронавируса.





По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G, тогда как смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет в ноябре.





Котировки акций Apple упали на 4,6% по итогам торгов в четверг на фоне повсеместной распродажи бумаг технологических компаний. С начала текущего года капитализация Apple выросла на 26,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,2%.