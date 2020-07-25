Но при этом средняя зарплата в Беларуси, по официальным же данным, превышает 1000 рублей.





Почти каждый четвертый (24,8%) получает зарплату от 1000,1 до 1500 рублей. 11% работающих получают от 1500,1 до 2000 рублей. Зарплату свыше 10 000 рублей получают 0,2% работников. При этом 1,9% зарабатывают в месяц менее 300 рублей. Напомним, что минимальная зарплата для тех, кто работает на полную ставку, в этом году составляет 375 рублей. Зарплаты от 300,1 до 400 рублей — 4,2%, от 400,1 до 500 рублей — 8,4%.

При этом средняя зарплата уже давно превышает «заветную» 1000 рублей. В мае она, по официальным данным, составила 1 227,9 рубля, в июне — 1248,9 рубля. Как так вышло, что при средней зарплате более 1200 рублей больше половины жителей зарабатывают меньше 1000?









Чтобы рассчитать среднюю зарплату в конкретном месяце, начисленный фонд зарплаты делится на численность работников. Получается что-то вроде «средней температуры по больнице». Например, если в организации есть 10 работников с зарплатой 500 рублей и 5 работников с зарплатой 5000 рублей, то средняя зарплата в такой организации будет 2000 рублей, хотя по факту больше половины работников получают намного меньше.





Более справедливым показателем считается медианная зарплата. Она отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. То есть половина работников получает больше медианной зарплаты, половина — меньше. Белстат подсчитывает медианную зарплату дважды в год, в мае и ноябре. По данным за май, «медиана» составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце.