Торфяную отрасль ждут изменения









"Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи - по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы", - отметил Виктор Каранкевич.





Торфяная промышленность играет важную роль в энергетической безопасности страны, добавил он. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%. "Есть все условия для увеличения этого числа", - уверен министр.





В соответствии с поручениями главы государства системно модернизируются основные производственные фонды торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. "Дитва - не исключение. Это образец работы торфопредприятия - современное производство, одно из лучших", - констатировал руководитель ведомства.





Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. По его добыче страна занимает четвертое место в мире, а по производству торфобрикетов - первое. В торфяной промышленности работают около 3 тыс. человек.







