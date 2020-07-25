+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Торфяную отрасль ждут изменения

Стратегия развития торфяной промышленности на 2021-2025 годы разрабатывается в Беларуси. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения ОАО "Торфобрикетный завод Дитва".



"Документ в высокой степени готовности. Перед предприятиями отрасли стоят важные задачи - по увеличению объемов реализации продукции, увеличению выручки, улучшению качественных показателей, а это рост производительности труда и заработной платы", - отметил Виктор Каранкевич.

Торфяная промышленность играет важную роль в энергетической безопасности страны, добавил он. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%. "Есть все условия для увеличения этого числа", - уверен министр.

В соответствии с поручениями главы государства системно модернизируются основные производственные фонды торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. "Дитва - не исключение. Это образец работы торфопредприятия - современное производство, одно из лучших", - констатировал руководитель ведомства.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. По его добыче страна занимает четвертое место в мире, а по производству торфобрикетов - первое. В торфяной промышленности работают около 3 тыс. человек.
БЕЛТА
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]