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В Витебске МАРТ закрыл два магазина FixPrice до 20 августа 2020 года

Причиной закрытия стали нарушения законодательства о торговле. Работа двух магазинов, расположенных по ул. Ленина и ул. Правды в г. Витебске, приостановлена с 22 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

Как сообщает министерство в результате внеплановой проверки торговых объектов ООО «Фикс Прайс», расположенных в г. Витебске, были установлены следующие нарушения:

несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства,
несоблюдение ассортиментного перечня,
предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.
Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, согласно которых были выявлены аналогичные нарушения и выданы рекомендации об их устранении, пишет belretail.by
Очередная внеплановая проверка выявила, что ртейлер не устранил недостатки и поэтому было вынесено решение о приостановке деятельности торговых объектов.


Однако субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений.
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