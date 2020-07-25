В Витебске МАРТ закрыл два магазина FixPrice до 20 августа 2020 года
Причиной закрытия стали нарушения законодательства о торговле. Работа двух магазинов, расположенных по ул. Ленина и ул. Правды в г. Витебске, приостановлена с 22 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.
Как сообщает министерство в результате внеплановой проверки торговых объектов ООО «Фикс Прайс», расположенных в г. Витебске, были установлены следующие нарушения:
несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства,
несоблюдение ассортиментного перечня,
предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.
Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, согласно которых были выявлены аналогичные нарушения и выданы рекомендации об их устранении, пишет belretail.by
Очередная внеплановая проверка выявила, что ртейлер не устранил недостатки и поэтому было вынесено решение о приостановке деятельности торговых объектов.
Однако субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений.
09:48 25/07/2020
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