В Витебске МАРТ закрыл два магазина FixPrice до 20 августа 2020 года

Как сообщает министерство в результате внеплановой проверки торговых объектов ООО «Фикс Прайс», расположенных в г. Витебске, были установлены следующие нарушения:





несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства,

несоблюдение ассортиментного перечня,

предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.

Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, согласно которых были выявлены аналогичные нарушения и выданы рекомендации об их устранении, пишет belretail.by

Очередная внеплановая проверка выявила, что ртейлер не устранил недостатки и поэтому было вынесено решение о приостановке деятельности торговых объектов.









Однако субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений.



