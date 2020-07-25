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На заправках появилось новое топливо премиум-класса, выпущенное на МНПЗ

Брендовое топливо Мозырского НПЗ появилось на АЗС страны.



Новое топливо премиум-класса FLAGMAN выпускают на основе высококачественных неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро. В его состав входят вещества, которые защищают топливную систему авто от коррозии. Также включены компоненты, снижающие трение в двигателе, благодаря чему удается дополнительно экономить топливо.

По данным производителя, использование топлива FLAGMAN позволяет дольше сохранить работоспособность двигателя, а также ставить рекорды скорости и экономии топлива. "Это объясняется тем, что в отличие от других бензинов FLAGMAN уменьшает количество отложений на впускных клапанах, уменьшает расход топлива максимум на 3% и обеспечивает чистоту карбюратора и топливных форсунок. Кроме того, снижает содержание вредных выбросов в отработавших газах автомобилей и обеспечивает бесперебойную работу двигателя в жестких зимних условиях", - рассказали на предприятии.


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