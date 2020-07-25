+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Доллар «сдался», евро дорожает. На сколько доллар подешевеет к началу августа?

На этой неделе евро активно пошел в рост, а доллар подешевел. Какие курсы иностранных валют увидят белорусы в конце июля?

 Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– Основной новостью уходящей недели в мировой экономике стало принятие Евросоюзом программы экономической помощи для пострадавших от пандемии стран, в первую очередь это касается стран юга Европы: Португалия, Испания, Италия, Греция.
Евро на эту новость отреагировал очень положительно. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1390 до 1,16 ровно, или на 1,8%.

Российский рубль немного укрепился к доллару, но при этом сдал к сильно выросшей европейской валюте. Доллар в России снизился с 71,7 российского рубля до 71,6, или на 0,2%.


Евро подорожал с 81,7 российского рубля до 83 ровно, или на 1,6%.

В результате в Беларуси доллар и российский рубль снизились, евро подорожал.

Доллар снизился на 0,4%, евро вырос на 1,43%, российский рубль подешевел на 0,16%.

Подорожавший евро смог утянуть стоимость валютной корзины наверх, хоть и незначительно. После двух недель снижения валютная корзина подорожала на 0,09%.

Если стоимость европейской валюты продолжит расти на мировых рынках, что весьма вероятно, то евро сможет вновь подорожать к белорусскому рублю, при том что доллар и российский рубль незначительно снизятся.

Что это значит?
На наступающей неделе доллар может снизится до 2,38 белорусского рубля.

Евро может подорожать до 2,81 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,33 белорусского рубля за 100 российских.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]