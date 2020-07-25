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Россельхознадзор ввел очередные санкции в отношении семи белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 23 июля ограничила ввоз на территорию Российской Федерации продукции, произведенной ИООО «Горецкий пищевой комбинат» (Могилевская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщается, ограничительные меры введены из-за повторного выявления хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной, выработанной данным предприятием.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь:

КПУП «Мозырские молочные продукты» — выявление превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в сливках пастеризованных;
ООО «НЕОФИШ» — выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели;
ОАО «Поставский молочный завод» — выявление бактерий группы кишечной палочки в сыворотке молочной обратноосмотической;
ЗАО «Серволюкс-Агро» — выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы;
Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» — управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» — выявление нитроимидазолов (метронидазола) в молоке сухом обезжиренном;
Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» — выявление хинолонов (офлоксацина) в мясе птицы.
"Белорусский партизан"
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