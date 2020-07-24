Проверка слуха: Белорусскую АЭС запустят к президентским выборам?





- Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, - заявил чиновник.





Выходит, запустить самый дорогой проект в истории суверенной Беларуси собираются аккурат к президентским выборам, которые состоятся 9 августа? « Комсомолка » разобралась в ситуации.





Изначально первый энергоблок Белорусской АЭС хотели запустить еще в 2016 году, второй - в 2018-м. Но потом сроки неоднократно смещались. Рыть котлован под первый энергоблок начали только в 2013 году.





В 2016 году уронили 330-тонный металлический корпус реактора - после чего решили привезти новый. Из-за этого срок ввода АЭС сдвинулся на год. Потом оказалось, что в модернизации нуждается электрический генератор, который вырабатывает ток, - он уже находился на строительной площадке станции.





В апреле 2017 года заявляли, что уже в конце 2018 года на БелАЭС завезут ядерное топливо, кстати, точный маршрут и дату держали в секрете - для защиты от посягательств.





В марте прошлого года «Комсомолка» усомнилась в том, что первый реактор успеют запустить в декабре 2019 года, как тогда заявляли официально. Официально в очередном переносе сроков власти признались только спустя пять месяцев. И пообещали, что ядерное топливо на станцию привезут осенью 2019 года.





В результате топливо привезли только в мае 2020-го. Тогда же запланировали на июль пуск первого энергоблока. А в начале лета о скором запуске АЭС заявил Александр Лукашенко.





- Первый блок будет введен буквально днями, - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии.





Отметим, что запуск реактора и начало промышленной эксплуатации - это разные вещи. Запуск реактора - это старт ядерного процесса внутри реактора. По словам специалистов, между загрузкой топлива и запуском реактора проходит никак не меньше месяца.





Есть еще понятие «энергетический пуск» - это когда генератор начнет вырабатывать первую электроэнергию. И последний этап - выход на полную мощность, то есть начало промышленной эксплуатации энергоблока.





- Загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС планируется начать в августе нынешнего года, - сказал на онлайн-конференции директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович.





То есть даже физический пуск реактора произойдет никак не раньше сентября. И только потом состоится энергетический пуск, а после - начало промышленной эксплуатации.





А недавно посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют в первом квартале 2021 года. То есть ни о каком запуске БелАЭС к президентским выборам речи не идет.