БМЗ проиграл иск российскому поставщику

Предметом судебного спора стала неоплата БМЗ поставленной нагревательной плиты стоимостью 370 тыс. российских рублей ($5,2 тыс.). В суде БМЗ признал факт получения товара, однако убыточная деятельность предприятия не позволила ему рассчитаться с поставщиком даже с учетом того, что размер платежа небольшой.





По условиям договора купли-продажи за нарушение сроков оплаты БМЗ обязан уплатить поставщику неустойку в размере 0,01% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 3% его стоимости.





Примечательно, что ни ответчик, ни истец на судебное заседание не явились.





Данные открытой финансовой отчетности БМЗ свидетельствуют о том, что выручка предприятия в первом квартале сократилась на 10% к уровню аналогичного периода 2019 года. При этом предприятие сработало с убытком в размере 122,5 млн рублей.





Тем не менее официально БМЗ рапортует о высоких оборотах: за январь — июнь на экспорт поставлено более 36 тыс. тонн конструкционного проката на $19,3 млн. Почти 96% этой продукции было реализовано в странах Европейского союза.