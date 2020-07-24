Согласно документу, списание средств может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.





«Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению», - говорится в официальном комментарии к документу.