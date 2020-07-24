Крупные IT-компании пригрозили уйти из РФ из-за притеснений





Упомянув о серии проверок и обысков, проведенных в офисах ряда российских IT-дистрибуторов в июле, а также задержаниях ряда предпринимателей, занимающихся системной интеграцией и производством компьютерного оборудования, "с последующими арестами или иными мерами ограничения свободы", члены ассоциации подчеркнули, что эта ситуация вызывает у них серьезную озабоченность, передает DW.





Комментируя новые меры поддержки IT-отрасли, представленные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 9 июля, авторы открытого письма заявили, что "конкурентоспособность той или иной юрисдикции зависит не только от размера налоговых ставок и объема государственных грантов", но и от "безопасности бизнеса, безопасности инвестиций, безопасности самих предпринимателей".





"ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жестких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса", - указывают члены АПКИТ.





По их словам, происшедшие события воспринимаются в IT-отрасли как "угроза, снижающая в восприятии предпринимателей высокотехнологичных отраслей дружественность российской юрисдикции и способная подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны". "ИТ-предприниматели не могут спокойно концентрироваться на цифровой трансформации страны, ощущают неуверенность в перспективах своего бизнеса в России и в том, что в стране может быть сформирована благоприятная бизнес-среда", - добавили они.





В письме не указывается, о каких именно событиях идет речь. По информации РБК, в июле стало известно об обысках в офисах компаний Merlion, "Инфосистемы джет", "Ай-Теко" и Maykor, а также Национальной компьютерной корпорации (НКК). Причиной следственных действий тогда было названо дело о картельном сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии (ЦИК), заведенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в 2016 году, указывает издание. В рамках этого дела был задержан президент НКК Александр Калинин.





В Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий входят более 80 компаний, в том числе 1C, ABBYY, Acer, IBM и "Лаборатория Касперского".