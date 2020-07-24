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«Санта» опровергает покупку сетей «Алми» и SPAR

Группа компаний «Санта» ответила на запрос Office Life о том, покупала ли она акции компании «Юнифуд» (сети магазинов «Алми», Spar и Zakrama).




Информация о факте продажи акций компании «Юнифуд» группе компаний «Санта» не соответствует действительности.

«Санта» имеет в Беларуси собственную розничную сеть, которой управляет компания «Санта Ритейл». Сейчас, согласно Торговому реестру, у компании 176 магазинов. Еще 46 числятся на «Белинтерпродукте». Ранее это было основное юрлицо сети «Рублевский», которую купила «Санта». Постепенно магазины «Рублевский» проходят ребрендинг под «Санту».

Изначально сеть «Рублевский» опровергала информацию о вхождении в группу «Санта». Группа Мошенского тоже не подтверждала факт сделки. Но позже «Санта» все же подтвердила покупку.
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