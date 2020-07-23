FITCH: Беларусь сможет залатать дыры в бюджете китайскими кредитами

В то же время улучшение проводимой политики, доступность официального финансирования, накопления доходов у экспортеров нефти и укрепившиеся внутренние рынки обеспечивают поддержку в краткосрочной перспективе, пишет officelife.media





ЧТО ЖДЕТ ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ И СОСЕДЕЙ В 2020-2021 ГОДАХ





Рейтинговое агентство отмечает, что рост экономики в СНГ с начала года не случился из-за карантинных мер, которые обвалили цены на товары и снизили спрос. Fitch прогнозирует, что экономика СНГ сожмется на 4,4% в 2020 году. Это больше, чем в период кризиса 2009 года. Наибольшее падение ожидает Украину (-6,5%), Россию (-5,8%) и Беларусь (-5%).





По оценкам Fitch, потребности стран СНГ в финансировании останутся высокими и в 2021 году.





В валовом выражении Fitch ожидает потребности региона в финансировании на уровне $152 млрд, что эквивалентно 7,4% от прогнозируемого совокупного ВВП в CНГ за 2020 год.





Fitch прогнозирует, что бюджетный дефицит в СНГ сузится до медианы 3,2% ВВП в 2021 году и будет поддержан улучшением доходов от нефти (для экспортеров), восстановлением в сборе налогов, снятием временного налога, облегчением и прекращением антикризисных расходов. Ограниченное количество источников финансирования для поддержания устойчивого бюджетного дефицита также приведет к фискальной консолидации, особенно в Украине и Беларуси.





КОГДА И ЗА СЧЕТ ЧЕГО СМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬСЯ ЭКОНОМИКА В СНГ





Постоянный доступ к финансированию является ключевым для Беларуси и Украины, учитывая высокие платежи по долгу в 2021 году. Fitch прогнозирует, что потребности Беларуси во внешнем финансировании останутся высокими (7,1% ВВП) из-за высокого уровня погашения долга в иностранной валюте в размере $3,4 млрд в 2021 году.





Пространство для внутренней эмиссии (после нескольких лет чистых выплат), буферы наличной иностранной валюты (часть международных резервов) и потенциальное двустороннее финансирование из Китая обеспечивают Беларуси гибкость краткосрочного финансирования.





Fitch ожидает, что средний экономический рост в СНГ восстановится в 2021 году примерно на уровне 4%, и он будет умеренным по сравнению с последствиями мирового финансового кризиса в 2010 году. Несмотря на то что экономика постепенно открывается, сохраняется неопределенность в отношении темпов и профиля восстановления и риска дополнительных волн коронавирусной инфекции.



