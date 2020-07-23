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"Коронавирусные" полмиллиарда власти потратили на надбавку медикам и... поддержку госпредприятий

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей, заявил Александр Лукашенко 23 июля. Более половины этих денег были подтрачены на... поддержку госпредприятий

Премьер-министр Роман Головченко детально рассказал, как тратились средства в период пандемии.

Больше всего потратили на надбавки медикам за работу в условиях распространения коронавируса — 213 млн рублей, сказал премьер.

На поддержку госпредприятий, которые не закрывали на карантин по решению Лукашенко, использовали кредитные ресурсы под гарантии правительства — 145 млн рублей и под местные гарантии — еще 109 млн рублей.

По указу № 143 «О поддержке экономики» налоговые льготы и преференции (отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты) получили около 36 тыс. субъектов хозяйствования и ИП — более 31 млн рублей. 

На арендные каникулы направили 25 млн рублей (согласно принятым более 6 000 решениям).
Источник: officelife
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