Альфа Банк рассматривает покупку Идея Банка

Издание сообщает, что принадлежащий польскому Getin Holding «Идея Банк» может быть продан с дисконтом 20% от собственного капитала. Собственный капитал Идея Банка на 1 июля составил 86,729 млн. рублей.





В начале июля, Getin Holding сообщил, что получил два необязательных предложения о продаже акций «Идея Банка» и акционеры вступили в соответствующие переговоры.





Потенциальным покупателям белорусского банка было предложено провести проверку финансового положения. Прибыль Идея Банка после уплаты налога по итогам 6 месяцев составила 1,884 млн. рублей.





Польский финансовый холдинг «Getin Holding S.A.» купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.