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Стоимость жилья падать не собирается? За год цены в строительстве выросли на 7,3%

Рентабельность реализованной продукции в строительстве за первое полугодие выросла почти в 2 раза по сравнению с первым полугодием 2019-го. Однако сфера находится в тройке лидеров по задолженности, а также просроченной задолженности по кредитам и займам.



Такие данные сообщает Нацбанк в своем аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе-мае 2020 г. составил 1,3 млн кв. м (на 4,9 процента больше, чем в январе-мае 2019 г.), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 460,1 тыс. кв. м, что на 0,8 процента больше, чем в январе-мае 2019 г. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 35,3 процента от общего объема введенного в январе-мае 2020 г. в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки — 27 процентов от общего ввода жилья (в январе-мае 2019 г. — 25,9 процента).

Индекс цен в строительстве в мае 2020 г. относительно мая 2019 г. составил 107,3 процента, в том числе на строительно-монтажные работы — 106,5 процента.

Однако процент темпа роста прибыли в сфере строительства отсутствует.
Realt.by
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