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Сборщик таксы за проезд по дорогам Беларуси создаст центр управления движением

Австрийская компания Kapsch TrafficCom, выступающая оператором системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по дорогам Беларуси, создаст в синеокой Центр управления движением.



Создание Центра управления движением предусмотрено проектом "Модернизация транзитного коридора", который финансируется за счет кредитных средств Всемирного банка. На международном конкурсе Kapsch TrafficCom выбран исполнителем для разработки, внедрения и обслуживания нового Центра управления движением и поставки различных компонентов интеллектуальной транспортной системы (камеры, детекторы движения и т. д.).

Центр позволит управлять междугородним движением и дорожной инфраструктурой. Система автоматизирует процессы сбора и визуализации данных о движении в режиме реального времени.

Накануне, правительство РБ своим постановлением №427 от 21 июля 2020 года внесло изменения в инвестиционный договор между Республикой Беларусь и компанией «Kapsch TrafficCom AG» о реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь.

В постановлении не говорится, о каких изменениях идет речь.
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