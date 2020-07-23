







Создание Центра управления движением предусмотрено проектом "Модернизация транзитного коридора", который финансируется за счет кредитных средств Всемирного банка. На международном конкурсе Kapsch TrafficCom выбран исполнителем для разработки, внедрения и обслуживания нового Центра управления движением и поставки различных компонентов интеллектуальной транспортной системы (камеры, детекторы движения и т. д.).





Центр позволит управлять междугородним движением и дорожной инфраструктурой. Система автоматизирует процессы сбора и визуализации данных о движении в режиме реального времени.





Накануне, правительство РБ своим постановлением №427 от 21 июля 2020 года внесло изменения в инвестиционный договор между Республикой Беларусь и компанией «Kapsch TrafficCom AG» о реализации инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь.





В постановлении не говорится, о каких изменениях идет речь.