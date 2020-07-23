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Лукашенко утверждает, что выполнил зарплатное обещание «по пиццот»

Лукашенко сегодня заявил, что выполнил свое обещание по заработной плате. По его словам, в целом по стране достигнут тот минимум заработной платы, который был обещан.



«Все области и Минск в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более рублей, лишь Могилевская область не дотянула 7 рублей до тысячи. Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы", - заявил Лукашенко.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 г. составила 1227,9 рубля или $511,6 по курсу 2,4 рубля за доллар. Впрочем, среднемесячная зарплата в январе-мае составила 1177,2 рубля или $490,5, что уже ниже обещанной планки.

При этом, преодоление планки в «пиццот» по среднем по всей республике удалось достичь только за счет высоких зарплат в Минске и Минской области. В остальных регионах средняя зарплата в мае оставалась ниже уровня в $450. Если же брать в расчет 5 месяцев, то в январе-мае среднемесячная зарплата в 4- регионах страны оставалась ниже 1 тыс. рублей.
АФН
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