Правительство надело розовые очки: каким видят курс доллара власти в 2021 году
Чиновники во главе с Романом Головченко обещают добиться показателей на грани фантастики. Но их логику можно понять.
23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, где неожиданных заявлений не прозвучало. Более интересным получилось заседание правительства 21 июля, на котором обсудили проект бюджета и прогноза социально-экономического развития на следующий год, пишет gazetaby.com
Во-первых, премьер-министр Роман Головченко заявил, что проект бюджета на следующий год предполагает среднегодовой курс доллара… в районе Br2,4. То есть примерно столько же, сколько он стоит и сейчас.
И без анализа финансистов очевидно, что этот прогноз выглядит, мягко говоря, очень оптимистичным.
Во-вторых, правительство планирует в 2021 году рост экономики аж на 3,5%. Весной международные организации прогнозировали рост белорусского ВВП в следующем году в районе 1-1,8%. Но тогда еще не были понятны размеры последствий коронакризиса. Вероятно, их новые прогнозы будут намного пессимистичней.
Головченко заявил, что решение задачи по росту экономики «потребует четкой и продуманной экспортной стратегии» (цитируется по пресс-службе правительства). Из чего можно сделать вывод, что такой стратегии на данный момент нет.
В-третьих, новый премьер не решился поставить крест на давней задаче выйти в 2025 году на валовый внутренний продукт в $100 млрд. И больше двух лет назад, когда ее поставил Лукашенко, она выглядела нереальной. А сегодня кажется и вовсе фантастической.
Хотя новый премьер все прекрасно понимает: иначе бы не утверждал скромные и неподходящие для выполнения этой цели 3,5% роста экономики в следующем году.
Напомним, что в последние годы белорусский ВВП составляет около $60 млрд.
Вообще же логику действий нового руководства правительства, надевшего розовые очки, можно понять. С учетом специфических взглядов Лукашенко на экономику главное для сохранения высоких постов – обещать молочные реки, кисельные берега и делать вид, что задачи по развитию экономики выполняются.
К примеру, еще в позапрошлом правительстве во главе с Андреем Кобяковым говорили, что в задаче по достижению объема ВВП в $100 млрд. нет ничего нереального, и осуществить ее поможет некий план по индустриализации 2.0.
Не отрицали возможность выполнения цели и в правительстве Сергея Румаса.
Команде во главе с Головченко, если она хочет продержаться в своих креслах хотя бы пару лет, также не с руки признаваться в тяжелом состоянии экономики.
14:12 23/07/2020
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