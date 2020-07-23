23 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны, где неожиданных заявлений не прозвучало. Более интересным получилось заседание правительства 21 июля, на котором обсудили проект бюджета и прогноза социально-экономического развития на следующий год, пишет gazetaby.com





Во-первых, премьер-министр Роман Головченко заявил, что проект бюджета на следующий год предполагает среднегодовой курс доллара… в районе Br2,4. То есть примерно столько же, сколько он стоит и сейчас.





И без анализа финансистов очевидно, что этот прогноз выглядит, мягко говоря, очень оптимистичным.





Во-вторых, правительство планирует в 2021 году рост экономики аж на 3,5%. Весной международные организации прогнозировали рост белорусского ВВП в следующем году в районе 1-1,8%. Но тогда еще не были понятны размеры последствий коронакризиса. Вероятно, их новые прогнозы будут намного пессимистичней.





Головченко заявил, что решение задачи по росту экономики «потребует четкой и продуманной экспортной стратегии» (цитируется по пресс-службе правительства). Из чего можно сделать вывод, что такой стратегии на данный момент нет.





В-третьих, новый премьер не решился поставить крест на давней задаче выйти в 2025 году на валовый внутренний продукт в $100 млрд. И больше двух лет назад, когда ее поставил Лукашенко, она выглядела нереальной. А сегодня кажется и вовсе фантастической.





Хотя новый премьер все прекрасно понимает: иначе бы не утверждал скромные и неподходящие для выполнения этой цели 3,5% роста экономики в следующем году.









Напомним, что в последние годы белорусский ВВП составляет около $60 млрд.





Вообще же логику действий нового руководства правительства, надевшего розовые очки, можно понять. С учетом специфических взглядов Лукашенко на экономику главное для сохранения высоких постов – обещать молочные реки, кисельные берега и делать вид, что задачи по развитию экономики выполняются.





К примеру, еще в позапрошлом правительстве во главе с Андреем Кобяковым говорили, что в задаче по достижению объема ВВП в $100 млрд. нет ничего нереального, и осуществить ее поможет некий план по индустриализации 2.0.





Не отрицали возможность выполнения цели и в правительстве Сергея Румаса.





Команде во главе с Головченко, если она хочет продержаться в своих креслах хотя бы пару лет, также не с руки признаваться в тяжелом состоянии экономики.