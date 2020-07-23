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Евро рванул вверх

Евро и доллар подорожали к белорусскому рублю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг 23 июля. Российский рубль подешевел и не дал изменить значение валютной корзины.

С начала текущей недели стоимость корзины валют выросла на 0,28%, но в сравнении с началом июля она подешевела на 0,82%.

Доллар прервал серию из шести снижений подряд, в результате которой он обвалился на минимум за 26 дней. Сегодня его курс вырос лишь на 0,0003 BYN до 2,3857 BYN/USD.

За предыдущие 11 торгов, доллар дешевел 10 раз. Суммарное снижение составило 0,0586 BYN.

Курс евро вырос сразу на 0,0130 BYN до 2,7624 BYN/EUR. Этого хватило для того, чтобы с максимума за 13 дней взлететь до максимума за 106 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,3613 BYN/100 RUB.

Российская валюта подешевела уже седьмой раз за последние восемь торгов. С начала июля сотня российских рублей подешевела на 0,0610 BYN.

Центробанк России

Российский рубль сегодня на торгах Московской биржи подешевел к доллару и евро.

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро на завтра на 17 и 60 копеек до 70,9630 и 82,1893 российских рублей за доллар и евро соответственно.

Меньше 20 копеек не хватило европейской валюте, для того чтобы обновить максимум за три месяца.
Источник: select.by
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