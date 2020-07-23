



Об этом заявил в четверг на совещании с "экономическим блоком" Александр Лукашенко.





Он считает, что в такой ситуации, если и с экспортом сельскохозяйственной продукции не будет сбоев, "должны быть деньги в стране".





"У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", — цитирует Лукашенко БелТА.







