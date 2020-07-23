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Oн ждал этого 26 лет! Лукашенко заявил о небывалом за всю историю Беларуси урожае в этом году

В этом году в сельском хозяйстве Беларуси будет "небывалый урожай", которого "никогда не было в истории Беларуси".


Об этом заявил в четверг на совещании с "экономическим блоком" Александр Лукашенко. 

Он считает, что в такой ситуации, если и с экспортом сельскохозяйственной продукции не будет сбоев, "должны быть деньги в стране".

"У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", — цитирует Лукашенко БелТА.
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