Oн ждал этого 26 лет! Лукашенко заявил о небывалом за всю историю Беларуси урожае в этом году
В этом году в сельском хозяйстве Беларуси будет "небывалый урожай", которого "никогда не было в истории Беларуси".
Об этом заявил в четверг на совещании с "экономическим блоком" Александр Лукашенко.
Он считает, что в такой ситуации, если и с экспортом сельскохозяйственной продукции не будет сбоев, "должны быть деньги в стране".
"У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств", — цитирует Лукашенко БелТА.
12:17 23/07/2020
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