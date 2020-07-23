Россия может досрочно разрешить импорт белорусского бензина

Соответствующий документ российское министерство опубликовало на regulation.gov.ru. Проект пока без даты – он вступит в силу, когда его подпишет премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.





Запрет на импорт автомобильного топлива был введен в России в конце мая для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Действовать запрет должен со 2 июня по 1 октября 2020 года.





Минэнерго России полагает, что сейчас запрет можно снять, так как в стране сняты ограничения на передвижения в связи с ослаблением пандемии коронавируса и спрос на топливо вырос.





Минэнерго приводит статистику: в июне производство топлива внутри страны достигло 3,1 млн т, что на 32% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 39%, до 2,8 млн т, а экспорт снизился в два раза. Исходя из этого ведомство полагает, что на внутреннем рынке сложился профицит и импорт топлива не обрушит цены.





Противниками досрочного снятия запрета на импорт топлива остаются Минфин РФ (из-за выпадающих доходов бюджета) и ряд крупных нефтяных компаний. РБК направил запрос в Минфин.





Основанием для этих выводов, по словам источников, является тот факт, что российские нефтяники платят в бюджет демпфер, а импортеры не обременены этим налогом. Это может привести к недобросовестной конкуренции, говорят источники РБК.





За досрочное снятие запрета на импорт топлива выступали ранее ФАС, биржа СПбМТСБ и Российский топливный союз. Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.





Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 16 июля на пресс-конференции говорил: «С точки зрения биржи — это (импортное топливо. — РБК) вклад в рынок». По его словам, единственные импортеры бензина — белорусские поставщики — вносили вклад в российский топливный рынок, но не основной.





По данным Российского топливного союза, в марте—мае 2020 года из Беларуси было поставлено в Россию 65,3 тыс. т бензина АИ-92 и 25,7 тыс. т бензина АИ-95.