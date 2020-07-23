+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Россия может досрочно разрешить импорт белорусского бензина

Минэнерго России предлагает досрочно снять запрет на импорт автомобильного топлива из-за роста спроса на него внутри страны.

Соответствующий документ российское министерство опубликовало на regulation.gov.ru. Проект пока без даты – он вступит в силу, когда его подпишет премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.

Запрет на импорт автомобильного топлива был введен в России в конце мая для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Действовать запрет должен  со 2 июня по 1 октября 2020 года.

Минэнерго России полагает, что сейчас запрет можно снять, так как в стране сняты ограничения на передвижения в связи с ослаблением пандемии коронавируса и спрос на топливо вырос.

Минэнерго приводит статистику: в июне производство топлива внутри страны достигло 3,1 млн т, что на 32% выше уровня мая текущего года. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок выросла на 39%, до 2,8 млн т, а экспорт снизился в два раза. Исходя из этого ведомство полагает, что на внутреннем рынке сложился профицит и импорт топлива не обрушит цены.

Противниками досрочного снятия запрета на импорт топлива остаются Минфин РФ (из-за выпадающих доходов бюджета) и ряд крупных нефтяных компаний. РБК направил запрос в Минфин. 

Основанием для этих выводов, по словам источников, является тот факт, что российские нефтяники платят в бюджет демпфер, а импортеры не обременены этим налогом. Это может привести к недобросовестной конкуренции, говорят источники РБК.

За досрочное снятие запрета на импорт топлива выступали ранее ФАС, биржа СПбМТСБ и Российский топливный союз. Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 16 июля на пресс-конференции говорил: «С точки зрения биржи — это (импортное топливо. — РБК) вклад в рынок». По его словам, единственные импортеры бензина — белорусские поставщики — вносили вклад в российский топливный рынок, но не основной.

По данным Российского топливного союза, в марте—мае 2020 года из Беларуси было поставлено в Россию 65,3 тыс. т бензина АИ-92 и 25,7 тыс. т бензина АИ-95.
Источник: ej.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]