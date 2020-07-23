Вторая сторона конфликта – поколение Z. Это те люди, которые родились с конца 1990-ых. Они не жили в Советском Союзе, не видели его. Они знают о нём только со школы и частично от родителей. Для них «Лукашенко» - это не человек, не политик, а политический институт Беларуси. Для них ещё больше, чем Брежнев для бейби-бумеров.





Бейби-бумеры (люди старше ~55 лет) прекрасно помнят лишения загнивающего Совка/Госплана 1980-ых, а также освобождение от него в начале 1990-ых. Они помнят челночный туризм конца 1980-ых в Польшу, бум предпринимательской инициативы начала 1990-ых. Они помнят безумную гиперинфляцию, которую запустили сначала советские, а потом белорусские власти, включив на всю мощь денежный печатный станок. Именно советское и раннее белорусское руководство несёт полную ответственность за превращение сбережений поколения бейби-бумеров в пыль.





Представители этого поколения стали подопытными кроликами позднесоветских и раннебелорусских руководителей. Именно они погрузили Беларусь в состояние failed state. С простаивающими заводами, дырявой платёжной системой, полуразрушенной правоохранительной и почти разрушенной системой выполнения государством своих обязательств перед людьми. Из-за некомпетентной, кондовой, прогнившей власти Беларусь растянула постсоветский кризис, как минимум, на шесть лет вместо того, чтобы справиться с ним за год - два. Именно так поступили Чехия, Словакия, Венгрия, Словения или Эстония.









Первые годы правления А. Лукашенко – продолжение постсоветского хаоса. Программу стабилизации и начала мягких рыночных реформ, которую подготовили премьер-министр Михаил Чигирь и глава Нацбанка Станислав Богданкевич, была заблокирована президентом. Был взят курс на восстановление модели Совок/Госплан.





Самыми тяжёлыми были 1991-1993гг. Период пьяных, хамоватых, невежественных в экономической теории и практике правителей партхозноменклатуры. Но даже в эти годы в Беларуси не было голода, не было всеохватывающей нищеты. Даже в условиях советского дефицита беларусы умудрялись выглядеть достойно красиво и стильно.





А вот каким представляет это время А. Лукашенко в своём выступлении в Гомеле 21 июля 2020г.:





«Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать…»





А. Лукашенко, взяв курс на восстановление модели Совок/Госплан увеличил время кризиса, страданий, лишений и потерь Беларуси. Наша страна не могла не выйти из кризиса. Власть не помогала, а мешала нам создать мощные, современные источники быстрого, долгосрочного экономического роста и развития. Да, 1% номенклатурно-силовых руководителей и их партнёров из бизнеса стали мультимиллионерами, но это не честный, справедливый бизнес, а схематоз по освоению бюджетных ресурсов, по управлению активами страны. Имея беспрецедентные условия для накопления десятков миллиардов долларов в Фонд национального развития или Пенсионный фонд, белорусские власти бездарно профукали гигантский энергетический грант, который Беларуси получила от России с начала 2000-ых и вплоть до конца 2010-ых.





И вот результат. За последние 10 лет Беларусь третий раз оказывается в рецессии. Экономика страны в 2020 году будет меньше, чем в 2010 году. Провалены сотни проектов государственной модернизации. В убыточные заводы/фабрики закопаны десятки миллиардов долларов денег налогоплательщиков. Страна одной ногой стоит в долговой яме.





Почему в этой ситуации А. Лукашенко аппелирует к своим сомнительным достижениям первой 1990-ых? Почему он продолжает делать ставку на Совок/Госплан? Он махнул рукой на поколение Z. На тех, кто получает информацию в интернете, общается в социальных сетях и мессинджерах. Он продолжает делать ставку на бейби-бумеров, которые привели его к власти в 1994 году, которые были его лояльным электоратом все эти годы. Представители этого поколения формируют костяк избирательных комиссий, органов госуправления, силовых структур. По сути дела, это поколения бабушек и дедушек бросило вызов своим внукам. Они покупают им игрушки, балуют дома, но в политическом плане загоняют их в глубокое, неблагополучное прошлое, в казармы, бараки той модели, которая извратила, исказила годы молодости бейби-бумера. Естественно, поколение Z туда не пойдёт. Оно уедет из страны или бросит своих тюремщиков на произвол государственной пенсионной системы.





Конфликт поколений - большая трагедия Беларуси. Клэш мировоззрений, доминация представителей бейби-бумеров в Вертикали власти – это медленная, не неизбежная ликвидация страны закалённой советскими мифами белорусской геронтократией. Главным геронтократом является сам А.Лукашенко. Не столько по паспорту, сколько по ценностям, пониманию жизни, экономики и людей.









Пугать беларусов лихими 1990-ыми – это уходить от ответственности за провалы в экономической политике.





Пугать беларусов нищетой, голодом – это угрожать превратить страну в феодальное княжество за железным занавесом.





Пугать беларусов тяжёлыми временами – это делать ставку на интересы VIP-распорядителей чужого, на мощные номенлатурно-силовые кланы, а не на народную экономику.





Пугать беларусов свободой – это унижать их невежеством, безответственностью, ленью и абыякавасцю да жыцця.





Точка зрения, отношение А. Лукашенко к себе, стране и экономике понятны и ясны. Он их никогда не скрывал. Он – советский человек, человек XX века. Сегодня главный вопрос, как будет организован диалог внутри семей между бейби-бумерами и поколением Z, между бабушками/дедушками и внуками/внучками.





Критически важна позиция родителей-миллениалов (те, которым сегодня 30 – 50 лет). Если они активно, умно, ответственно выполнят роль медиаторов между бейби-бумерами и поколением Z, у Беларуси появится шанс на системную, структурную, институциональную модернизацию. У Беларуси появится шанс выйти из плена советской геронтократии. Так, что друзья, вперёд, в конструктивный позитивный диалог.





Пусть люди Facebook/Instagram/Telegram, наконец, начнут общаться не только с завсегдатаями Одноклассников, но с подписчиками «Советской Белоруссии» и зрителями БТ. Без такого диалога внутри наших семей, между соседями, коллегами, земляками, знакомыми по разным занятиям спасти Беларусь из лап глубокого неблагополучного прошлого невозможно.