Беларусь продолжает находиться в ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины и в процентном выражении (от общих объемов внешней торговли Украины) усиливает свое присутствие на украинском рынке. Белорусские автопроизводители отыграли потерянные в начале весны позиции.





Так, по результатам мая МАЗ вновь стал самой продаваемой маркой автомобилей на украинском рынке с долей 27% от общего количества проданных машин. На фоне общего падения реализации белорусский производитель, наоборот, нарастил продажи. В частности, одна из крупнейших украинских компаний по производству цемента и стройматериалов - завод имени Ковальской - в качестве базовой модели самосвалов для своих предприятий выбрала продукцию МАЗ. Об этом говорится в новом, 15-м выпуске «Минского барометра», который презентовал Совет по международным отношениям «Минский диалог».

Поставлена точка и в подготовке к запуску крупнейшего контракта по продаже пассажирской техники: Киевский городской совет одобрил сделку по покупке 200 автобусов (преимущественно минских) для развития городского коммунального транспорта.

Кстати, пассажирская техника поставлялась в Житомир (троллейбусы БКМ) и Кривой Рог. Там был успешно завершен первый этап контракта на поставку нескольких десятков троллейбусов с автономным ходом, собираемых на базе комплектующих МАЗ и БКМ.

БелАЗ также, несмотря на кризис, продолжает поставки своей техники на украинский рынок. К законтрактованным и поставленным трем карьерным самосвалам добавились новые виды продукции: 9 карьерных поливооросительных машин. Покупателем выступает группа «Метинвест» олигарха Рината Ахметова. Учитывая потребности группы в карьерной технике и планы холдинга по техническому обновлению, БелАЗ может рассчитывать на украинские контракты как минимум до 2024 года.









Эксперты «Минского диалога» отмечают, что свою эффективность доказали и Программы поддержки экспортеров через кредитные и лизинговые механизмы, и стороны работают над их расширением. Так, 6 июня к программе экспортного кредитования от белорусского правительства присоединился украинский банк «Глобус», а 19 июня правительство Беларуси приняло решение об утверждении договора с украинской компанией «Альфа-лизинг», входящей в группу «Альфа-Банк».

Несмотря на действие антидемпинговых пошлин на часть ассортимента белорусского металлургического завода, БМЗ сконцентрировался на «беспроблемных», с точки зрения украинского регулятора (НКРЕКП), позициях и пытается закрепиться на рынке соседнего государства.

Эксперты напоминают, что нынешним летом завершается ряд контрактов белорусских компаний на строительство и ремонт автомобильных дорог в Украине. Так, например, в июне был открыт участок трассы Киев-Одесса, модернизацию которого осуществляли белорусские подрядчики. Событие освещалось, среди прочего, на официальном сайте президента Зеленского. Учитывая реализацию в Украине программы «большая стройка», которая, по мнению правительства, позволит компенсировать негативный эффект экономического кризиса, подобные политические сигналы являются бонусом для белорусских компаний при участии в последующих тендерах.









А 17 июня были возобновлены аукционы на продажу/покупку электроэнергии на белорусско-украинском направлении в обоих направлениях. Таким образом завершился очередной этап попыток воспрепятствовать продаже белорусской энергии украинским потребителям. С другой стороны, Беларусь получит возможность покупки балансирующих потоков при запуске АЭС (до завершения строительства собственных мощностей). При этом, учитывая политизацию вопроса, Укрэнерго в своем релизе акцентирует внимание исключительно на вопросах возможного экспорта электричества из Украины.





Продолжилась реализация программы транспортировки нефти на белорусские НПЗ через территорию Украины. Так, 30 июня под разгрузку стал очередной танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ.

Тема энергетики, считают эксперты, останется в повестке дня ближайших месяцев. Беларусь заинтересована в работающем энергомосте с Украиной в преддверии запуска БелАЭС. Ситуация с поставкой сырой нефти находится в стабильном состоянии, и при наличии объемов украинский транзит по-прежнему будет выгоден.

Вместе с тем, в экономике вряд ли стоит ожидать прорывных решений на фоне начала экономического кризиса и сезонного спада деловой активности. Стороны, скорее всего, сконцентрируются на сохранении собственных позиций. Исключением может быть работа совместных предприятий, особенно в области машиностроения и автомобилестроения. И возможно появление одного или нескольких проектов в области ВПК.









В ближайшие 2-3 месяца наиболее интенсивно будут развиваться политические отношения двух стран. С одной стороны, причина кроется в подготовке форума регионов. С другой – в новых подходах украинской стороны, которые выражаются в усилении влияния Офиса президента Украины и лично Ермака на повестку контактов со странами-соседями, в попытках найти новые форматы урегулирования конфликта на Донбассе (и возможном месте Беларуси в этих форматах), а также в смене приоритетов МИД в сторону содействия экономическому сотрудничеству.

Поэтому июль-август на фоне сезонного уменьшения активности на белорусско-украинском направлении станет периодом выстраивания новой политической инфраструктуры сотрудничества, исходя из новых приоритетов официального Киева. В повестке дня останется тема президентских выборов в Беларуси и политической оценке этого процесса. Украина вряд ли может позволить себе сегодня пойти вразрез с общей линией реакции стран ЕС, поэтому вряд ли можно ожидать позитивной оценки избирательной кампании. При этом в Киеве будут искать формулировки, способные, как минимум, не ухудшить отношения с официальным Минском.



