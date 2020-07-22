+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Объемы импорта нефти в Беларусь сократились почти в 2 раза

После резкого увеличения поставок российской нефти в апреле, когда на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступило нефти больше, чем за весь первый квартал, в мае объемы импорта сократились почти в два раза.


Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси по итогам торговли между Беларусью и Россией в январе-мае 2020 года.

В январе текущего года в Беларусь было ввезено 509, 3 тыс. тонн российской нефти, в феврале  — 392,9 тыс. тонн, в марте – 654,8 тыс. тонн. В апреле объемы импорта резко выросли и впервые в этом году превысили один миллион тонн – 1 659, 3 тыс. тонн. Однако в мае поставки пошли на убыль: в этом месяце Беларусь получила из России 867,8 тыс. тонн нефти.

В целом за январь-май этого года Беларусь купила 4 048, 1 тыс. тонн российской нефти на сумму около 689,8 млн долларов. В физическом выражении это 57,6% к аналогичному периоду прошлого года, в стоимостном — всего 25,3%.

Падение в этом году товарооборота между странами во многом обусловлено сокращением доли нефти во взаимной торговле. По итогам пяти месяцев он составил около 10,8 млрд долларов, что на 22,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.


Импорт из России уменьшился на 32,5% (до 5,8 млрд долларов), экспорт белорусских товаров – на 6,2% (почти до 5 млрд. долларов).

Концерн «Белнефтехим», правда, надеется исправить ситуацию с поставками нефти в третьем квартале этого года. Как сообщалось, он согласовал с Минэнерго России график поставок 5,75 млн тонн российской нефти. 

При этом было отмечено, что квартальный график сформирован, исходя из индикативного баланса поставок нефти в Беларусь в 2020 году в объеме 24 млн тонн. 

В числе возможных поставщиков нефти в третьем квартале называются «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «Зарубежнефть», компании  Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса» и российская «дочка» «Белоруснефти» «Янгпур».
Источник: zautra.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]