Доллар оказался почти на месячном минимуме
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду 22 июля белорусский рубль девальвировался к евро, но укрепился к доллару и российскому рублю. Валютная корзина подорожала на 0,07%, а вчера было +0,24%.
С начала текущей недели стоимость корзины валют выросла на 0,28%, но в сравнении с началом июля она подешевела на 0,82%.
Курс доллара упал ещё на 0,0025 BYN до 2,3854 BYN/USD. За последние 11 торговых сессий доллар подешевел уже 10-й раз подряд на общую сумму 0,0586 BYN до минимума за 26 дней.
Курс евро вырос на 0,0150 BYN до 2,7494 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за две недели.
Курс российского рубля опустился лишь на 0,0002 BYN до 3,3672 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера стоимость сотни российской валюты подскочила на 0,0312 BYN, а по итогам торгов понедельника 20 июля она находилась на минимуме за два месяца.
С начала июля российский рубль подешевел на 0,0551 BYN.
Центробанк России
Официальный курс доллара на завтра снизился на 18 копеек до 70,7881 RUB/USD, аналогичный курс евро, наоборот, вырос на 34 копейки до 81,5904 RUB/EUR — близко к максимуму за три месяца.
Источник: select.by
13:56 22/07/2020
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