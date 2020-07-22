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В Минске оценили потери в 2021-м от налогового маневра в РФ на $146 млн

В Минске оценили потери в 2021 году от налогового маневра в России на приблизительно 350 млн рублей ($146 миллионов).

"Бюджет следующего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов" / pixabay.com

Об этом 21 июля заявил премьер-министр Роман Головченко. Правительство рассматривало проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает "Еврорадио".

"Уже сегодня очевидно, что бюджет следующего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов", — цитирует слова премьера правительственная пресс-служба. Он сообщил, что бюджет на 2021 год "предлагается формировать исходя из целевого сценария экономического развития".

"Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе 2,4 рубля, среднегодовая цена на нефть — около 40 долларов за баррель", — заявил Роман Головченко.
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