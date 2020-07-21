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Скандал: Лукашенко снова не платит "Газпрому" - долг уже вырос до $273 млн

Сумма долга Беларуси за газ перед ПАО "Газпром" выросла с $165,6 млн в конце мая до $273 млн в настоящее время.

"В настоящее время сумма долга за поставки газа из РФ для Беларуси составляет $273 млн", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" информированный источник.

В то же время источник не исключил, что "в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена". По его словам, "ожидается погашение долга".

Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. 

В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.

Ранее также сообщалось, что 1 июля посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев подтвердил, что начало погашения Минском долга за газ облегчит переговоры о цене на следующий год.

"Российская сторона подтверждает, что как только начнутся платежи по погашению долга, не долга, задолженности - как угодно, чтобы никого не обижать - по исполнению договора, как только начнется эта работа, наверное, много легче будет говорить о том, что можно начать обсуждать цену следующего года", - сказал Мезенцев.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Лукашенко хочет, чтобы Россия снизила цену на газ до уровня Смоленской области РФ.

Газовый спор России и Беларуси вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки.


Также в Минске вновь подчеркнули, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году. 

"За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - говорилось в заявлении пресс-службы Минэнерго по итогам переговоров 9 июня.

Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Беларуси должна составлять $40-45 за тысячу кубометров с учетом логистики, а не $127, предусмотренных подписанным в феврале контрактом на 2020 год. 

Однако, если он так в этом уверен, зачем было подписывать заведомо невыгодный договор?
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