Торги на бирже завершились обвалом доллара

Она подорожала сразу на 0,24% и прервала серию из восьми снижений. В итоге с начала недели стоимость валютной корзины выросла на 0,21%, а с начала месяца упала на 0,88%.





Курс доллара упал сразу на 0,0111 BYN до 2,3879 BYN/USD и оказался на минимуме за 25 дней.





Стоимость американской валюты снижается уже пятые торги подряд, а за последние десять торгов она дешевела девять раз. Общее снижение за это время составило 0,0561 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0125 BYN до 2,7344 BYN/EUR. Евро вчера с минимума за 15 дней подскочил до максимума за 11 дней, а сегодня опять подешевел. С начала июля стоимость евровалюты выросла на 0,0273 BYN.





Курс российского рубля прервал серию из пяти последовательных падений, за время которой он подешевел на 0,0810 BYN. Сегодня по итогам торгов на валютной бирже в Минске сотня российских рублей подскочила в цене сразу на 0,0312 BYN до 3,3362 BYN/100 RUB.





Если сравнить с началом июля, то рубль РФ подешевел на 0,0549 BYN.





Центробанк России

Российский рубль сегодня значительно подорожал к доллару и евро на торгах Московской биржи. Это послужило сигналом для Центробанка России понизить официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра.





Так, курс доллара упал на 1,00 рубль до 70,9668 российских рублей, а курс евро обвалился сразу на 1,14 рубля до 81,2499 российских рублей и покинул максимум за три месяца, на который взлетел вчера.



