Китайская Ant Group готовит крупнейшее IPO в истории - на $200 млрд

По некоторым оценкам, сейчас разместят 5−10% акций. Приобрести их сможет каждый, у кого есть доступ к площадкам в Шанхае и Гонконге. Такого рода первичное размещение станет крупнейшим за всю биржевую историю. Сроки проведения IPO пока не объявлены.





«Публичность повысит прозрачность компании, в том числе для наших клиентов, деловых партнеров, сотрудников, акционеров и регулирующих органов. И мы даем возможность всему обществу поучаствовать в нашем благополучии», — сказал исполнительный директор Ant Group Эрик Цзин.





Финансовые активы Ant Group оцениваются в $150 млрд. Это одна из самых дорогих компаний в мире. Она владеет популярнейшей в Китае платежной системой Alipay и входит в Alibaba Group (33% акций).







