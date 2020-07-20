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ЕАБР увидел предпосылки восстановления экономики Беларуси

Постепенный выход стран – основных торговых партнеров Беларуси из карантина создает предпосылки для начала восстановления экономической активности в республике с июня текущего года.

Таким мнением поделился Евразийский банк развития в свежем информационно-аналитическом обзоре.

«На это указывает в том числе рост по сравнению с маем сводного индекса экономических настроений, который тем не менее остается на пониженном уровне», – говорится в обзоре.

По мнению экспертов банка, траектория восстановительного процесса будет во многом определяться эффективностью мер господдержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств.

Также аналитики финучреждения пояснили, что при преобладании дезинфляционных рисков видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7 процентам к концу года.
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