ЕАБР увидел предпосылки восстановления экономики Беларуси

Таким мнением поделился Евразийский банк развития в свежем информационно-аналитическом обзоре.





«На это указывает в том числе рост по сравнению с маем сводного индекса экономических настроений, который тем не менее остается на пониженном уровне», – говорится в обзоре.





По мнению экспертов банка, траектория восстановительного процесса будет во многом определяться эффективностью мер господдержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств.





Также аналитики финучреждения пояснили, что при преобладании дезинфляционных рисков видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7 процентам к концу года.



