ЕАБР увидел предпосылки восстановления экономики Беларуси
Постепенный выход стран – основных торговых партнеров Беларуси из карантина создает предпосылки для начала восстановления экономической активности в республике с июня текущего года.
Таким мнением поделился Евразийский банк развития в свежем информационно-аналитическом обзоре.
«На это указывает в том числе рост по сравнению с маем сводного индекса экономических настроений, который тем не менее остается на пониженном уровне», – говорится в обзоре.
По мнению экспертов банка, траектория восстановительного процесса будет во многом определяться эффективностью мер господдержки пострадавших от кризиса отраслей и домашних хозяйств.
Также аналитики финучреждения пояснили, что при преобладании дезинфляционных рисков видят потенциал дальнейшей корректировки ставки рефинансирования, которая может приблизиться к 7 процентам к концу года.
07:54 21/07/2020
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