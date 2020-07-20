Вадим Иосуб: Ожидания Лукашенко выглядят противоречиво

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая, на второй срок полномочий члена правления назначена начальникглавного управления банковского надзора Елена Машнина.





Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.Выступая перед обновленным составом Нацбанка, Лукашенко сформулировал свои ожидания от него.





Фото: myfin.by





По просьбе «Белорусского партизана» прозвучавшие пожелания прокомментировал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





- «Я жду от Национального банка решительных шагов по дальнейшему развитию финансовой системы, и прежде всего поддержке реального сектораэкономики, укреплению доверия к национальной валюте и повышению защищенности населения. Банковская система должна служить белорусскомународу", - отметил Лукашенко, делая кадровые перестановки в Нацбанке. Как выглядят ожидания Лукашенко в свете президентской кампании?





- Ожидания Лукашенко выглядят противоречиво. Помощь в развитии частного сектора может выглядеть как снижение процентных ставок. С интересами частного бизнеса могут совпадать и пожелания части населения, которая пользуется банковскими кредитами. Но интересы другой части населения, которая размещает сбережения, и доверие к национальной валюте лежат в совершенно противоположной плоскости – интерес к более высоким ставкам. Задача любого регулятора – балансировать на финансовом рынке множества, зачастую противоположных интересов: кто-то заинтересован в более высоких ставках, кто-то – в более низких. Нацбанк, учитывая интересы обеих групп населения, учитывая состояние банков (активы и пассивы), учитывая состояние макроэкономики, в частности – инфляцию фактическую, инфляцию,ощущаемую населением, инфляцию, ожидаемую населением, очень аккуратнопринимает свои решения по поводу процентных ставок в экономике. Собственно говоря, в том и заключается искусство регулятора, чтобы сделать в результате максимально выгодно для всех участников рынка, у которых порой интересы совершенно противоположные. Совершенно плохо, когда таким кавалерийским наскоком президент лично дает указания, что делать с процентными ставками, например – снижать. Когда отдаются подобные указания, вся эта куча нюансов не учитывается. Мы говорим: снизить ставку рефинансирования, вслед за ней – снизить ставкупо кредитам. Вкладчикам снижение ставки не нравится, и они забирают свои вклады из банков, у банков становится меньше ресурсов. А меньше ресурсов – нечем кредитовать предприятия. Вроде предприятия и обрадовались:

кредиты стали дешевле, но на выдачу кредитов нет ресурсов. Вот к каким последствиям может привести кавалерийское управления ставкой.





- Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине уже вторую неделю подряд. Чем это вызвано?





- На самом деле, нет особой причины. У нас плавающие курсы. Был период резкого обесценения белорусского рубля (в конце марта), с тех пор он частично восстановился, а сейчас колеблется – 2-3 недели роста, 2-3 недели укрепления. Нынешнее укрепление, достаточно заметное укрепление на прошлой неделе вероятно можно связать с налоговой неделей: предприятия должны платить налоги, а перед этим экспортеры продавали валюту, чтобы в белорусских рублях уплатить налоги. Даже двухнедельное укрепление рубля не является длительной и устойчивой тенденцией: такие колебания в рамках нескольких недель происходят постоянно.





- Какие ожидания относительно курса белорусского рубля сложились в свете президентской кампании?





- Особых ожиданий нет. Даже из последних заявлений президента не очень понятны его будущие намерения относительно того. Как сильно он намеревается вмешиваться в политику Нацбанка, насколько сильно будет добиваться удешевления кредитов. Если дело ограничится предвыборной риторикой, руками слишком лезть не будут, то на валютном рынке останется достаточно спокойно: к концу года валюты могут, не спеша, подорожать примерно на 5%. Если же начнут снижать ставку рефинансирования, а вслед за ней – ставку по кредитам, за ними неизбежно последует снижение ставки по депозитам, если решат включить печатный станок для помощи убыточным предприятиям, то в этом случае падение рубля может оказаться достаточно сильным. Курс рубля зависит от проводимой экономической политики – летом, осенью.





- Но печатный станок еще не включили? Реальная денежная масса выросла более чем на 20%.





- Реальная денежная масса растет пока в рамках, изначально намеченных Национальным банком. Пока ничего опасного не происходит. Включение печатного станка мы очень быстро заметим или по быстро растущему курсу валюты, или по стабильному курсу, при котором нельзя будет купить валюту вобменниках. Пока и курс колеблется в нормальных рамках, и дефицита валюты нет – ни для населения, ни для предприятий, - судя по этим фактором,пока ничего ужасного не происходит.





- Но Романчук прогнозирует «монетарную турбулентность» уже нынешней осенью.





- В случае если власти включат печатный станок, резко снизят ставки, Романчук окажется прав, если этого не случится – Романчук будет не прав.





- Насколько сильны сейчас инфляционные ожидания населения?





- Инфляционные ожидания людей в последние годы стабильно в 2 с лишним раза превышают фактическую инфляцию. Инфляцию у нас считают каждый месяц, по инфляционным ожиданиям Нацбанк проводит опросы четыре раза в год. Фактическая инфляция у нас 5,2% за год (по данным на июнь 2020 года), а инфляционные ожидания достигли 11-13%. Инфляционные ожидания, от опроса к опросу, колеблются в пределах нескольких десятых процента. Получается, инфляцию снизить проще, чем инфляционные ожидания.



