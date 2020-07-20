Продолжают снижаться и валютные депозиты: по сравнению с началом года их объем сократился более чем на полмиллиарда долларов.





На начало этого месяца общий объем рублевых депозитов физлиц в белорусских банках составил 5 миллиардов 32,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем рублевые депозиты уменьшились на 5,7 миллиона рублей, с началом года — на 99,2 миллиона. До марта рублевые депозиты физлиц росли на протяжении 17 месяцев подряд, в марте они снизились на 191,7 миллиона, в апреле — на 79,4 миллиона, а в мае снова приросли на 13,4 миллиона рублей.









Валютные депозиты физлиц на 1 июля составили 5 миллиардов 635,6 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим месяцем они снизились на 132,2 миллиона долларов, с началом года — на 580,7 миллиона долларов. Валютные депозиты снижаются каждый месяц с начала года. За май они уменьшились на 70,8 миллиона долларов, апрель — на 193,5 миллиона долларов, за март — на 140,3 миллиона долларов, за февраль — на 26,1 миллиона, за январь — на 17,5 миллиона.



