Курс российского рубля упал пятый раз подряд

С начала июля стоимость валютной корзины упала на 1,12%.





Курс доллара снизился всего на 0,0004 BYN до 2,3990 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд. За последние девять торгов доллар подешевел уже восемь раз. Суммарное снижение курса американской валюты составило уже 0,0450 BYN до минимума за 24 дня.





Курс евро вырос на 0,0150 BYN до 2,7469 BYN/EUR и покинул минимум за две недели. С начала июля стоимость европейской валюты выросла на 0,0398 BYN.





Курс российского рубля упал уже пятый раз подряд и оказался на минимуме за два месяца. Сегодня сотня российских рублей подешевела ещё на 0,0089 BYN до 3,3362 BYN/100 RUB.





За семь последних торговых сессий российский рубль подешевел шесть раз на общую сумму 0,0957 BYN. С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0861 BYN.









Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусскому рублю удалось завершить прошлую неделю укреплением сразу ко всем валютам:





доллар рухнул на 0,0306 BYN (−1,26%);

евро подешевел на 0,0116 BYN (−0,42%);

российский рубль обвалился на 0,0667 BYN (−1,95%);

валютная корзина −1,42%.





Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра на 25 копеек до максимума за две недели — 71,9628 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра при этом вырос сразу на 71 копейку до 82,3902 российских рублей — максимума почти за три месяца!