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Госстандарт: в Беларусь везут огромное количество опасных товаров

Около тысячи наименований товаров включены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, с начала текущего года.

Об этом председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий сообщил в эфире телеканала ОНТ.

"Продукт, который выходит на рынок, должен быть в первую очередь безопасным. Это непременный атрибут. Отечественные производители выполняют такое требование беспрекословно, чего не скажешь об импорте, который поступает на наш рынок", – уточнил Татарицкий.

Продукция ненадлежащего качества попадает в созданный Госстандартом реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории страны.

"Если мы выявляем опасную продукцию, то заносим ее в этот реестр, и она уже не имеет права поступать на наш рынок. Только за истекший период 2020 года 991 позиция была внесена в реестр опасной. Также отменено около 600 документов об оценке соответствия (сертификаты, декларации) – это на 99,9% продукция, которая поступает по импорту", – пояснил председатель комитета.


Он отметил также, что за последние годы в сфере качества произошли существенные изменения: например, в 1990-е годы было недостаточно продуктов питания, не говоря о заботе об их качестве. Сегодня же Беларусь интегрирована в систему международных организаций по стандартизации.

"Наша страна является полноправным членом Международной организации по стандартизации (ISO) и в настоящее время принимает участие в 173 ее технических комитетах. 

Также мы имеем прямое соглашение с европейскими организациями – CEN, CENELEC. Это позволяет нам видеть, какие современные требования принимаются на международном уровне. Кроме того, мы можем вносить и свои предложения по формированию этих требований, по отстаиванию интересов", – добавил Валентин Татарицкий.
Источник: sputnik.by
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