На дом бывшего гендиректора «Ростсельмаша» напали неизвестные

Как сообщает ТАСС , дом бывшего директора известного завода находится в Азовском районе Ростовской области. Во время нападения в доме находились сам Юрий Песков, а также его сестра.





В результате нападения женщина погибла, а хозяин госпитализирован с травмой головы. В настоящее время на месте совершения преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета.