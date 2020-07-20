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На дом бывшего гендиректора «Ростсельмаша» напали неизвестные

Неизвестные напали на дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Его сестра убита, он сам – ранен.

Как сообщает ТАСС, дом бывшего директора известного завода находится в Азовском районе Ростовской области. Во время нападения в доме находились сам Юрий Песков, а также его сестра.

В результате нападения женщина погибла, а хозяин госпитализирован с травмой головы. В настоящее время на месте совершения преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета.
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