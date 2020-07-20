В ЕАЭС по-прежнему не могут договориться по газу









На уровне правительственных экспертов документ был согласован. А 19 мая он был поддержан на высшем уровне за исключением вопроса, который был ключевым для Беларуси и Армении. Это вопрос формирования тарифа на прокачку газа. Компромисса пока достичь не удалось.





Мясникович сообщил, что готовится международный договор об общем рынке природного газа на территории союза, который должен вступить в действие с 2025 года. "Самое главное, чтобы это был недискриминационный подход", -- заявил Мясникович.





Руководитель коллегии ЕЭК не исключил, что после обсуждения на уровне экспертных групп и глав правительств «один-два» вопроса все-таки потребуют вынесения на уровень глав государств.