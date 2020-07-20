Оптовый товарооборот в первом полугодии упал почти на 9%, сфера общественного питания потеряла 21,2%. Грузоперевозчики перевезли на 8,8% меньше тонн грузов, а число пассажироперевозок на всех видах транспорта снизилось на 28,4%. А тут еще и инфляция не укладывается в годовые показатели: цены в июне этого года стали на 5,2% выше, чем год назад, хотя годовая инфляция запланирована в размере не более 5%.





Если свести частное к общему, то за первые полгода ВВП страны составил 66,3 млрд рублей, или минус 1,7% к первому полугодию 2019 года. Казалось бы, нас ожидает как минимум спад экономики. Но министр экономики Александр Червяков 17 июля сообщил агентству «Интерфакс», что мы восстановим экономический рост во втором полугодии и выйдем на нулевой прирост ВВП по итогам 2020 года. А в макропрогнозе на 2021 год и вовсе ожидается рост экономики, «если под него будут ресурсы». Мы спросили у эксперта, насколько это реально.





КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА





«У нас нет шансов закончить этот год с нулевым ВВП»





- Падение ВВП по итогам июня замедлилось с 1,7 до 1,8%, но это ни о чем не говорит: точность предварительного подсчета ВВП +/- 0,5%, - объясняет старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Наше падение ВВП меньше, чем у всех соседей и даже в среднем по миру сейчас. Но это небольшое падение - совсем не повод для гордости, оно в итоге может стоить нам дороже. Спрос на многие вещи упал во всем мире, но вместо сокращения или остановки производства наша экономика продолжила работать на склад. Формально такое производство работает на поддержание ВВП, но реальной пользы экономике от этого нет. У нас повторяют, как заклинание: «Вот у соседей кризис закончится, а мы уже все произвели и продадим им все», - но нет никакой гарантии, что эти складские запасы будут проданы. Соседи с выходом из кризиса могут включить протекционизм, и вместо покупки наших товаров будут пытаться административно покупать свои.





- Реально ли выйти на нулевой ВВП к концу года?





- Стандартный сценарий, который прогнозируют для Беларуси международные финансовые организации, - снижение ВВП по итогам года на 6%. Учитывая, как развивается ситуация в мире со второй волной пандемии, у нас нет шансов закончить этот год с нулевым ВВП. Если посмотреть на прошлые годы, то самое большое отрицательное значение у нас было в 1995 году - минус 10,4%. Так что с точки зрения глубины падения экономики в 2020 году Беларусь ждет худший показатель падения ВВП с 1995 года.





- Многие сейчас с опаской смотрят на происходящее и переносят свои рублевые вклады в долларовые. ть ли в этом смысл?





- Падение экономики совсем не означает девальвацию. Мы привыкли к тому, что любой финансовый кризис приводил у нас к девальвации. Денежная политика, которую проводит Нацбанк с 2015 года, не дает никаких предпосылок к ослаблению белорусского рубля. Но есть риски, что из-за политического давления на Нацбанк ему придется выпускать деньги для увеличения зарплат, и тогда уже девальвация будет гарантирована. Если печатный станок не включат, то на валютном рынке все должно быть спокойно: валюты если и вырастут, то в пределах 5%. Если же политика Нацбанка не изменится, то депозиты в белорусских рублях с максимальной ставкой останутся более выгодными, но чтобы наверняка - храните половину сбережений в валюте. Понять, что печатный станок все же включили, можно по резкому росту инфляции и средней зарплаты по стране. Тогда уже можно задуматься о грядущей девальвации.