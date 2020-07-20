Как утверждает tut.by , большая часть активистов демонстративно покинула зал в самом начале мероприятия.





Воскресные встречи противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте последние несколько недель проходят по одному и тому же сценарию. Аккумуляторщики к 12.00 приходят кормить голубей, как делали последние два с половиной года. К ним подходят милиционеры. Люди в форме говорят гражданским, что им больше нельзя в это время кормить голубей на площади и отправляют в актовый зал горисполкома на встречу, посвященную местному референдуму о судьбе аккумуляторного завода.





"Первую воскресную встречу проводил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. На следующей председательствовал его коллега из Брестского райисполкома. В третье воскресенье лидеры аккумуляторного протеста пришли в зал, увидели незнакомых людей в пиджаках и ушли. Как позже выяснилось, это были председатели брестского городского, районного, областного совета депутатов и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.





Нынешняя встреча грозила закончится очередным демаршем. Забрать аккумуляторщиков с площади без хапуна мог только хедлайнер уровня Анны Канопацкой. Проблема в том, что действующий президент с активистами уже встречался, а других конкурентов на предстоящих выборах у Анны нет — это все знают. Поэтому на амбразуру бросили одного из двух новых собственников завода — гендиректора хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова и главного инженера проектной организации НПФ "Экологи" Дмитрия Гурикова. Мэр города Александр Рогачук присутствовал на встрече в роли модератора.





Александр Рогачук выслушал Дмитрия Бекалюка и передал слово совладельцу завода Дмитрию Баскову.





— Дмитрий, вы выполните свое обещание, которое дали на площади — по поводу общественных обсуждений? — вмешался активист.





— Давайте более конструктивно. В чем вопрос, — уточнил мэр.





— Данный человек на площади пообещал общественности прислать специалиста на общественные обсуждения. Он готов подтвердить свои слова? — обратился к бизнесмену Дмитрий Бекалюк.





— Давайте пообщаемся спокойно, — начал Дмитрий Басков, но люди, не дождавшись ответа, встали со своих мест и пошли к выходу, — цитирует издание.





"Сегодняшняя встреча для меня — это подтверждение и продолжение той открытости, о которой мы публично заявляем. Этот диалог планировался быть конструктивным, поэтому я не приглашал никого из предприятия, чтобы это не переросло в как -то перекрикивание. Лично для меня все те аргументы, которые озвучивались вами, очень важны. Я головой отвечаю за соответствие этого предприятия законодательной части", — считает Дмитрий Басков.



